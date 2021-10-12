Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n161549-obeschaniu-zelenskogo-uyti-esli-voyna-budet-prodoljatsya-ispolnilsya-god.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, год назад, 12 октября 2020 года, в интервью ведущему передачи Hard Talk на телеканале BBC Стивену Сакуру заявил, что уйдет с должности, если война на Донбассе не прекратится.

Это не проблема для меня. Если я не смогу закончить войну — значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами, — заявил тогда Зеленский.

Стоит добавить, что сегодня, 12 октября, к зданию Офиса президента в Киеве пришли родственники украинских воинов, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести. Матери военных принесли с собой фотографии своих пропавших сыновей. Также эти фотографии прикрепили и к забору Офиса президента.

Среди требований пикетчиков — ввести в состав трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести, а также принять закон «О статусе пленных», который зафиксирует правовой статус людей, находившихся и сейчас находящихся в плену.

Напомним, в ближайшие недели планируют провести «нормандскую» встречу на уровне руководителей министерств иностранных дел.