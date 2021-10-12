Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161549-obicyanci-zelenskogo-pity-z-posady-yakscho-viyna-na-donbasi-tryvatyme-vypovnyvsya-rik.html

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Володимир Зеленський, президент України, рік тому, 12 жовтня 2020 року, в інтерв’ю ведучому передачі Hard Talk на телеканалі BBC Стівену Сакуру заявив, що піде з посади, якщо війна на Донбасі не припиниться.

Це не є проблема для мене. Якщо я не зможу закінчити війну — значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами, — заявив тоді Зеленський.

Варто додати, що сьогодні, 12 жовтня, до будівлі Офісу президента у Києві прийшли родичі українських воїнів, які потрапили у полон або ж вважаються зниклими безвісти. Матері військових принесли із собою фотографії своїх зниклих синів. Також ці фотографії прикріпили і до паркану Офісу президента.

Серед вимог пікетувальників — ввести до складу тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих безвісти, а також прийняти закон «Про статус полонених», який зафіксує правовий статус людей, які перебували і зараз перебувають у полоні.

Нагадаємо, у найближчі тижні планують провести «нормандську» зустріч на рівні очільників Міністерств закордонних справ.