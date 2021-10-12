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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Обіцянці Зеленського піти з посади, якщо війна триватиме, виповнився рік

12 жов 2021, 15:47
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Володимир Зеленський, президент України, рік тому, 12 жовтня 2020 року, в інтерв’ю ведучому передачі Hard Talk на телеканалі BBC Стівену Сакуру заявив, що піде з посади, якщо війна на Донбасі не припиниться.

Це не є проблема для мене. Якщо я не зможу закінчити війну — значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами, — заявив тоді Зеленський.

Варто додати, що сьогодні, 12 жовтня, до будівлі Офісу президента у Києві прийшли родичі українських воїнів, які потрапили у полон або ж вважаються зниклими безвісти. Матері військових принесли із собою фотографії своїх зниклих синів. Також ці фотографії прикріпили і до паркану Офісу президента.

Серед вимог пікетувальників — ввести до складу тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих безвісти, а також прийняти закон «Про статус полонених», який зафіксує правовий статус людей, які перебували і зараз перебувають у полоні.


Нагадаємо, у найближчі тижні планують провести «нормандську» зустріч на рівні очільників Міністерств закордонних справ.

Джерело: Ракурс


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