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Ракурс
Нову «нормандську» зустріч анонсували у Макрона

Нову «нормандську» зустріч анонсували у Макрона

12 жов 2021, 11:37
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«Нормандська» зустріч на рівні очільників Міністерств закордонних справ відбудеться у найближчі тижні. Усі сторони переговорів у нормандському форматі домовилися про проведення такої зустрічі.

Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови між лідерами Франції, Німеччини, України та Росії.

Сторони домовились про організацію впродовж найближчих тижнів зустрічі на рівні міністрів (закордонних справ — ред.) між Францією, Німеччиною, РФ та Україною, — йдеться у прес-релізі.

У Єлисейському палаці додали, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент країни-агресора Володимир Путін та Володимир Зеленський домовилися «про необхідність працювати над повною реалізацією кроків, затверджених на саміті 2019 року в Парижі».


Раніше Меркель і Макрон закликали Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі.

Нагадаємо, Київ, Берлін і Париж готові провести новий саміт нормандської четвірки до того, як Ангела Меркель піде у відставку, проте Москва гальмує цей процес.

Джерело: Ракурс


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