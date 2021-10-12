Новую «нормандскую» встречу анонсировали у Макрона

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«Нормандская» встреча на уровне глав Министерств иностранных дел состоится в ближайшие недели. Все стороны переговоров в нормандском формате договорились о проведении такой встречи.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора между лидерами Франции, Германии, Украины и России.

Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров (иностранных дел — ред.) между Францией, Германией, РФ и Украины, — говорится в пресс-релизе.

В Елисейском дворце добавили, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент страны-агрессора Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились «о необходимости работать над полной реализацией шагов, утвержденных на саммите 2019 года в Париже».

Ранее Меркель и Макрон призвали Путина продвинуться в вопросе саммита в нормандском формате.

Напомним, Киев, Берлин и Париж готовы провести новый саммит нормандской четверки до того, как Ангела Меркель уйдет в отставку, однако Москва тормозит этот процесс.