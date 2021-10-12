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Лидеры Евросоюза и Зеленский встретились в Киеве - трансляция саммита
Лидеры Евросоюза и Зеленский встретились в Киеве — трансляция саммитаhttps://racurs.ua/n161516-lidery-evrosouza-i-zelenskiy-vstretilis-v-kieve-translyaciya-sammita.htmlРакурс
В Киеве 12 октября проходит главное событие года в отношениях между Украиной и ЕС. Брюссель на 23-м саммите Украина-ЕС представляют президент Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украину — президент Владимир Зеленский.
Традиционно на саммите большое внимание уделят вопросам безопасности, то есть Донбассу и Крыму.
В Брюсселе хотят обсудить, как могут больше помочь Украине противодействовать гибридным угрозам. Важной темой будет и экономика, в частности инвестиционный пакет. Это часть предложения для стран «Восточного партнерства», которую планируют утвердить на саммите этой программы в декабре.
Украине может достаться 6,5 млрд евро инвестиций (гранты и гарантии от Евросоюза, частные средства, которые этот план позволит привлечь).
Лидеры ЕС обсудят с Зеленским и результаты реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли.
На саммите Украина-ЕС могут подписать три соглашения:
- об общем авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС;
- об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe;
- о сотрудничестве Украины и ЕС в рамках программы Creative Europe.
По результатам саммита будет принято совместное заявление.
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