Лідери Євросоюзу і Зеленський зустрілися в Києві - трансляція саміту

https://racurs.ua/ua/n161516-lidery-ievrosouzu-i-zelenskyy-zustrilysya-v-kyievi-translyaciya-samitu.html

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У Києві 12 жовтня відбувається головна подія року у відносинах між Україною і ЄС. Брюссель на 23-му саміті Україна-ЄС представляють президент Європейської Ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україну — президент Володимир Зеленський.

Традиційно на саміті велику увагу приділять питанням безпеки, тобто Донбасу та Криму.

У Брюсселі хочуть обговорити, як можуть більше допомогти Україні протидіяти гібридним загрозам. Важливою темою буде і економіка, зокрема інвестиційний пакет. Це частина пропозиції для країн «Східного партнерства», яку планують затвердити на саміті цієї програми у грудні цього року.

Україні може припасти 6,5 млрд євро інвестицій (гранти та гарантії від Євросоюзу, приватні кошти, які цей план дозволить залучити).

Лідери ЄС обговорять із Зеленським і результати реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі.

На саміті Україна-ЄС можуть підписати три угоди:

про спільний авіаційний простір між Україною та країнами ЄС;

про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe;

про співпрацю України і ЄС в рамках програми Creative Europe.

За результатами саміту буде ухвалена спільна заява.