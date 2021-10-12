Костюм зірки з серіалу «Гра в кальмара» пустять з молотка. Скріншот: Netflix

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Ракурс

Зірка серіалу «Гра в кальмара» Джеффрі Джуліано на аукціоні продасть халат, в якому знімався у цьому проекті.

У драмі про виживання Джуліано зіграв одного з забезпечених глядачів. Він був одягнений в халат та золоту маску. З молотка актор пустить не лише костюм, але й свій варіант сценарію. Виручені гроші він обіцяє перевести вдовам та дітям, що живуть в індійському штаті Західна Бенгалія. Про це повідомляє видання TMZ.

За словами актора, він і не очікував, що серіал стане таким популярним. Він все ж попросив авторів проекту віддати йому на пам’ять речі зі зйомок. Зараз невідомо, коли проведуть аукціон. Виручити за халат Джуліано планує шестизначну суму, а сценарій продати хотіли за щонайменше 10 тис. дол.

Нагадаємо, популярний серіал «Хід королеви» звинувачують у наклепі. П’ята чемпіонка світу із шахів, грузинка Нона Гапріндашвілі, подала в суд на компанію Netflix через те, що в серіалі її назвали росіянкою й заявили, що вона ніколи не грала проти чоловіків.

Джерело: TMZ