Зеленский. Фото:

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) созывает президент Владимир Зеленский.

По поручению главы государства заседание запланировали на среду вместо привычной пятницы. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины), — говорится в сообщении.



Сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. СМИ информируют, что одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский вернул во власть чиновников, способствовавших подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.