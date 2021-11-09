Зеленський. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n162831-zelenskyy-raptovo-sklykaie-rnbo-u-chomu-prychyna.html

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Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) скликає президент Володимир Зеленський.

За дорученням глави держави засідання запланували на середу замість звичної п’ятниці. Про це повідомляє прес-центр РНБО.

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України), — йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. ЗМІ інформують, що однією з пріоритетних тем порядку денного буде енергетика.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський повернув у владу чиновників, які сприяли підготовці й ратифікації так званих Харківських угод.