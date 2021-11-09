РФ обвинила Запад в ситуации на границе с Польшей. Фото: ЕП

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, виказав «особливе занепокоєння» через стягнення на кордон військ Польщі через ситуацію з мігрантами під час розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Натомість голова російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергій Лавров заявив, що міграційна криза спровокована діями Заходу на Близькому Сході. Про це повідомляє «Європейська правда».

Ноги ростуть із тієї політики, яку західні країни, включаючи НАТО та країни Євросоюзу, проводили багато років щодо Близького Сходу та півночі Африки, намагаючись нав’язати їм найкраще життя за західними зразками. Тому головна відповідальність за врегулювання кризи з мігрантами зараз лежить на тих, хто створив умови для того, щоби ця криза вибухнула, — заявив він.

Лавров, зокрема, натякнув, що Європейський Союз міг би платити Білорусі за стримування мігрантів.

Натомість президент Польщі Анджей Дуда запевняє, що Варшава має докази причетності спецслужб Білорусі до ситуації на кордоні.

Зараз у нас там на кордоні лігво мігрантів, які з білоруського боку заблоковані білоруськими службами, тож вони не можуть залишити територію. У цьому таборі найближче до кордону перебувають близько тисячі людей. Здебільшого це молоді люди, — додавши Дуда.

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску «Кушниця» на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів. Вранці 8 листопада ситуація безпрецедентно загострилася — з’явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону в супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон. Надвечір мігранти облаштували табір поруч із кордоном. У Польщі кажуть, що в безпосередній близькості до кордону може перебувати 2−3 тисячі людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що криза на кордоні Білорусі з ЄС, а саме в Польщі, спонукала Євросоюз до нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Рада ЄС 9 листопада вирішила частково призупинити дію угоди з Мінськом про спрощений візовий режим. Обмеження наразі запроваджуються стосовно білоруських офіційних осіб.

Джерело: Європейська правда