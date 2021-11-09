РФ обвинила Запад в ситуации на границе с Польшей. Фото: ЕП

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, выразил «особую обеспокоенность» из-за стягивания к границе войск Польши из-за ситуации с мигрантами во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Европейская правда».

Ноги растут из той политики, которую западные страны, включая НАТО и страны Евросоюза, проводили много лет в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам. Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами сейчас лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился, — заявил он.

Лавров, в частности, намекнул, что Европейский Союз мог бы платить Беларуси за сдерживание мигрантов.

В то же время президент Польши Анджей Дуда уверяет, что у Варшавы есть доказательства причастности спецслужб Беларуси к ситуации на границе.

Сейчас у нас там на границе логово мигрантов, которые с белорусской стороны заблокированы белорусскими службами, поэтому они не могут покинуть территорию. В этом лагере ближе всего к границе находятся около тысячи человек. В основном это молодые люди, — добавил Дуда.

Как сообщалось, Польша решила закрыть пункт пропуска «Кушница» на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов. Утром 8 ноября ситуация беспрецедентно обострилась — появились сообщения о большой группе мигрантов, двигающейся к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости к границе может находиться 2−3 тысячи человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что кризис на границе Беларуси с ЕС, а именно в Польше, побудил Евросоюз к новым санкциям против режима Александра Лукашенко. Совет ЕС 9 ноября решил частично приостановить действие соглашения с Минском об упрощенном визовом режиме. Ограничения сейчас вводятся в отношении белорусских официальных лиц.

Источник: Европейская правда