Украинцы будут платить за газ по-новому – что изменится. Фото: Буг

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Ракурс

Платежки за газ в Украине переведут с кубометров на киловатт-часы. Такое нововведение начнет действовать с 1 мая 2022 года.

Счетчики останутся старыми, а показания нужно будет передавать в кубических метрах. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Он добавил, что с 1 мая украинцы будут платить за потребленный природный газ в соответствии с его энергетической ценностью.

Оператор сам будет переводить потребленный объем газа в объем потребленной энергии. В квитанции будет указана цена не за кубы, а за энергоединицы.

Газ отличается по количеству энергии, выделяемой при сгорании, это зависит от месторождения, на котором газ добывали. Разница калорийности газа в разных регионах может достигать 4%, поэтому потребители больше не будут переплачивать за недостаточно калорийный энергоресурс, — рассказал Немчинов.



«Ракурс» сообщал, что отопительный сезон в Украине находится под угрозой, если зима будет холодной. Страна может столкнуться с дефицитом газа, который будет достигать 3,5 млрд куб. м.