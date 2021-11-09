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Ракурс
Дтп в Киеве. Фото: Киев оперативный

Масштабная авария в Киеве — такси протаранило пять авто (ФОТО, ВИДЕО)

9 ноя 2021, 17:52
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ДТП в Киеве сегодня, 9 ноября, произошло на улице Николая Бажана возле метро «Харьковская».

Таксист компании Bolt на автомобиле Ford вылетел с дороги и перевернулся несколько раз. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Он задел две машины, вылетел на стоянку и разбил еще четыре автомобиля. После этого он припарковался на крыше еще одного транспортного средства. Автомобили были без пассажиров, пострадавших нет. Водитель находился в трезвом состоянии, на месте работает полиция.


ДТП в Киеве. Фото: Dtp.kiev.ua

ДТП в Киеве. Фото: Dtp.kiev.uaНапомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Киеве устроил водитель, который принимал наркотики и убегал от правоохранителей. Инцидент произошел на Днепровской набережной. При побеге водитель совершил наезд на торговые палатки и совершил аварию с другим автомобилем.

Источник: Ракурс


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