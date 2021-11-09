Дтп в Киеве. Фото: Киев оперативный

https://racurs.ua/n162828-masshtabnaya-avariya-v-kieve-taksi-protaranilo-pyat-avto-foto-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве сегодня, 9 ноября, произошло на улице Николая Бажана возле метро «Харьковская».

Таксист компании Bolt на автомобиле Ford вылетел с дороги и перевернулся несколько раз. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Он задел две машины, вылетел на стоянку и разбил еще четыре автомобиля. После этого он припарковался на крыше еще одного транспортного средства. Автомобили были без пассажиров, пострадавших нет. Водитель находился в трезвом состоянии, на месте работает полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Киеве устроил водитель, который принимал наркотики и убегал от правоохранителей. Инцидент произошел на Днепровской набережной. При побеге водитель совершил наезд на торговые палатки и совершил аварию с другим автомобилем.