ДТП у Києві. Фото: Dtp.kiev.ua

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ДТП у Києві сьогодні, 9 листопада, трапилася на вулиці Миколи Бажана біля метро «Харківська».

Таксист компанії Bolt на автомобілі Ford вилетів із дороги й перекинувся кілька разів. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Він зачепив дві машини, вилетів на стоянку й розтрощив ще чотири автівки. Після цього він припаркувався на даху ще одного транспортного засобу. Автівки були без пасажирів, постраждалих немає. Водій перебував у тверезому стані, на місці працює поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Києві влаштував водій, який приймав наркотики та тікав від правоохоронців. Інцидент трапився на Дніпровській набережній. При втечі водій здійснив наїзд на торговельні намети та скоїв аварію з іншим автомобілем.

Джерело: Київ оперативний