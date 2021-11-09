Moderna запросила дозвіл на вакцинацію дітей віком від 6 років

https://racurs.ua/ua/n162827-moderna-zaprosyla-dozvil-na-vakcynaciu-ditey-vikom-vid-6-rokiv.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу дозволена для дітей у багатьох країнах світу. Компанія Moderna Inc хоче отримати дозвіл на щеплення дітей від 6 до 11 років своїм препаратом.

Відповідний запит надійшов в Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Водночас декілька країни призупинили використання вакцини Moderna для людей молодше 30 років. Про це пише The Guardian.

Виробник ліків також запросив дозвіл в США у червні й досі очікує на рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

У липні 2021 року в ЄС дозволили використовувати цей препарат для щеплення дітей віком від 12 до 17 років. Водночас декілька країн призупинили використання вакцини через рідкісний побічний ефект.

Нагадаємо, 27 вересня Міністерство охорони здоров’я дозволило вводити підліткам дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили дітям від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

Джерело: The Guardian