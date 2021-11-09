Півмільйона доз вакцини AstraZeneca опинилося на смітнику. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n162826-pivmilyona-doz-vakcyny-astrazeneca-moz-vykynulo-na-smitnyk.html

Ракурс

Партію вакцини AstraZeneca від коронавірусу довелося викинути на смітник.

Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров’я утилізувало 500 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності. Станом на 1 листопада в Україні залишалося близько півмільйона доз вакцин AstraZeneca, термін придатності яких закінчувався 31 жовтня. Їх вилучили із пунктів та центрів вакцинації. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит LIGA.net.

У відомстві зазначили, що точну кількість прострочених доз буде відомо після перерахунку препаратів у регіоні.

Зараз в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. У міністерстві заявили, що їх колотимуть українцям першою та другою дозами.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області закінчився термін придатності близько 40 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні утилізують 34 тис. 36 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 Pfizer. Виявилося, що у цих препаратів були порушені умови транспортування — недотриманий холодовий режим.

Джерело: LIGA.net