Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу у 2022 році може опинитися під загрозою через нестачу шприців. Таку заяву зробила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Медики побоюються повторного використання шприців та голок, особливо в бідних країнах. За прогнозом експертів, нестача шприців може сягнути 2 млрд, пише Reuters.

Глобальна нестача шприців може призвести до серйозних проблем, таких як уповільнення імунізації. Також у разі дефіциту прогнозуються затримки планових вакцинацій, зокрема в дітей.

У світі зробили близько 6,8 млрд щеплень проти COVID-19, що майже вдвічі перевищує кількість звичайних щеплень. Загальна виробнича потужність становить близько 6 млрд шприців для щеплень на рік.

ВООЗ порадила національним органам охорони здоров’я заздалегідь планувати свої потреби, щоб уникнути панічних покупок, які спостерігалися на ранній стадії пандемії.

Нагадаємо, медики проаналізували дані 780 тис. ветеранів і з’ясували, що вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson до кінця 2021 року стали гірше захищати від зараження, ніж на початку року.

Джерело: Reuters