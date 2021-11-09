Что может сорвать вакцинацию от коронавируса, рассказали в ВОЗhttps://racurs.ua/n162825-chto-mojet-sorvat-vakcinaciu-ot-koronavirusa-rasskazali-v-voz.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в 2022 году может оказаться под угрозой из-за нехватки шприцев. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Медики опасаются повторного использования шприцев и игл, особенно в бедных странах. По прогнозу экспертов, недостаток шприцев может составить 2 млрд, пишет Reuters.
Глобальная нехватка шприцев может привести к серьезным проблемам, таким как замедление иммунизации. Также в случае дефицита прогнозируется задержка плановых вакцинаций, в частности у детей.
В мире сделали около 6,8 млрд прививок против COVID-19, что почти в два раза превышает количество обычных прививок. Общая производственная мощность составляет около 6 млрд шприцев для прививок в год.
ВОЗ посоветовала национальным органам здравоохранения заранее планировать свои потребности для избегания панических покупок, которые наблюдались на ранней стадии пандемии.
Напомним, медики проанализировали данные 780 тыс. ветеранов и выяснили, что вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года.
Источник:Reuters