Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n162825-chto-mojet-sorvat-vakcinaciu-ot-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html

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Вакцинация от коронавируса в 2022 году может оказаться под угрозой из-за нехватки шприцев. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Медики опасаются повторного использования шприцев и игл, особенно в бедных странах. По прогнозу экспертов, недостаток шприцев может составить 2 млрд, пишет Reuters.

Глобальная нехватка шприцев может привести к серьезным проблемам, таким как замедление иммунизации. Также в случае дефицита прогнозируется задержка плановых вакцинаций, в частности у детей.

В мире сделали около 6,8 млрд прививок против COVID-19, что почти в два раза превышает количество обычных прививок. Общая производственная мощность составляет около 6 млрд шприцев для прививок в год.

ВОЗ посоветовала национальным органам здравоохранения заранее планировать свои потребности для избегания панических покупок, которые наблюдались на ранней стадии пандемии.

Напомним, медики проанализировали данные 780 тыс. ветеранов и выяснили, что вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года.

Источник:Reuters