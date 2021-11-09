Найден ранее неизвестный вид крупных динозавров. Фото: istock

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Ракурс

Ранее неизвестный вид крупных динозавров обнаружили палеонтологи. Они обладали длинной шеей, были двуногими, питались растениями и жили около 214 млн лет назад.

Их первые останки обнаружили в Гренландии и посчитали останками платеозавра. Об этом сообщает Diversity.

Однако новое исследование команды ученых из университетов Nova de Lisboa (Португалия), Мартина Лютера Галле-Виттенберга (Германия) и Копенгагенского (Дания) показало, что эти останки принадлежат новому виду динозавров.

Ученые провели микрокомпьютерную томографию костей, которая позволила получить цифровые 3D-модели внутренних структур и костей динозавра. Оказалось, что анатомия черепов уникальна — в этот момент палеонтологи поняли, что имеют дело с новым видом ящеров.

Они назвали его Issi saaneq, что в переводе с языка эскимосов Гренландии означает «холодная кость». Динозавр жил в этих краях порядка 214 млн лет назад, был растительноядным и обладал длинной шеей.

Один череп принадлежал подростковой особи, другой — практически взрослому животному. Структура костей у обоих показывала лишь незначительные различия, которые касались пропорций. Хотя Issi saaneq отличается от остальных зауроподоморфов, палеонтологи все же нашли похожих на него динозавров — Macrocollum и Unaysaurus. Их останки в свое время обнаружили на территории Бразилии, они почти на 15 млн лет старше Issi saaneq.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали китайские исследователи, которые изучали останки динозавра из рода Caudipteryx. Ученые извлекли образцы суставного хряща, оставшиеся на бедренной кости животного. Остатки клеток обработали специальным красителем, который окрашивает клеточные ядра.

Источник: Diversity