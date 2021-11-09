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Ракурс
Будут ли проверять полицейские COVID-сертификаты на улицах. Фото: ukrinform.com

Будут ли полицейские проверять COVID-сертификаты на улицах — объяснение Клименко

9 ноя 2021, 16:53
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Полиция не будет проверять COVID-сертификаты украинцев на улицах.

Правоохранители потребуют от граждан показать паспорта, чтобы проконтролировать соблюдение ими режима самоизоляции. Об этом 9 ноября заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге, который транслировали СМИ.

Никаких проверок COVID-сертификатов на улицах мы не проводим. Мы проверяем и контролируем вместе с органами местной власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции граждан, — сказал он.

По словам Клименко, полиция может выборочно попросить показать документы гражданина Украины и через планшет проверить, должен ли этот человек находиться на самоизоляции или нет.

Правоохранитель добавил, что правовая позиция Нацполиции по поводу поддельных сертификатов заключается в том, что лица, которые заказали COVID-сертификаты, но не воспользовались ими, не должны привлекаться к ответственности. Те же лица, которые его производили или использовали, несут ответственность перед законом.


Напомним, штрафы за несоблюдение масочного режима в Украине с начала карантина составили на 425 тыс. украинцев. Кроме того, за последние две недели следователи открыли 210 уголовных производств за подделку «ковид"-документации и тестов на вакцинацию.

Источник: Ракурс


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