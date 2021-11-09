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О российских танках у границ Украины написали в Bloomberg
О российских танках у границ Украины написали в Bloomberghttps://racurs.ua/n162822-o-rossiyskih-tankah-u-granic-ukrainy-napisali-v-bloomberg.htmlРакурс
Россия продолжает бряцать оружием у границ Украины.
РФ переместила большое количество боевых танков Т-80У в Воронежскую область, что рядом с Украиной, сообщило агентство Bloomberg.
СМИ сослалось на данные оборонно-разведывательной компании Janes. В аналитическом отчете этой лондонской компании написали, что батальон Т-80У был развернут в начале ноября на железнодорожной станции в Воронежской области. При этом в Janes сослались на кадры из соцсетей от 7 ноября.
Там предположили, что танки направляются на полигон Погоново — это в 250 км от границы с Украиной.
Ранее Janes идентифицировала переброску танков и самоходной артиллерии одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях 28−29 октября.
В компании считают, что на этот раз развертывание российских войск носит скрытый характер — часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями.
Это не столько устрашение, сколько создание активной угрозы, — считают в компании.
Россия ранее заявила, что перемещение войск является ее внутренним делом и отрицает какие-либо агрессивные намерения.
Украинское правительство заявило, что количество российских войск существенно не изменилось с момента роста напряженности весной. Тогда США и их союзники обвинили Россию в перемещении около 100 тыс. военных к границе с Украиной.
На днях в Москве побывал директор ЦРУ Билл Бернс. Он предупредил Кремль: Вашингтон внимательно следит за развертыванием войск у границы с Украиной.
Новую информацию о маневрах россиян прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Мы продолжаем фиксировать угрожающие перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России. Мы продолжаем требовать от них объяснить намерения, — цитирует Бернса сайт Минобороны США.
Таким образом, в Пентагоне подтвердили концентрацию российских войск у границ Украины и Беларуси, но Кирби отказался дать количественную оценку военнослужащих России вблизи границ.
Недавно американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС сообщила, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной на фоне напряженных отношений между Москвой и НАТО.
Источник: Bloomberg
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