О российских танках у границ Украины написали в Bloomberg

https://racurs.ua/n162822-o-rossiyskih-tankah-u-granic-ukrainy-napisali-v-bloomberg.html

Ракурс

Россия продолжает бряцать оружием у границ Украины.

РФ переместила большое количество боевых танков Т-80У в Воронежскую область, что рядом с Украиной, сообщило агентство Bloomberg.

СМИ сослалось на данные оборонно-разведывательной компании Janes. В аналитическом отчете этой лондонской компании написали, что батальон Т-80У был развернут в начале ноября на железнодорожной станции в Воронежской области. При этом в Janes сослались на кадры из соцсетей от 7 ноября.

Там предположили, что танки направляются на полигон Погоново — это в 250 км от границы с Украиной.

Ранее Janes идентифицировала переброску танков и самоходной артиллерии одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях 28−29 октября.

В компании считают, что на этот раз развертывание российских войск носит скрытый характер — часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями.

Это не столько устрашение, сколько создание активной угрозы, — считают в компании.

Россия ранее заявила, что перемещение войск является ее внутренним делом и отрицает какие-либо агрессивные намерения.

Украинское правительство заявило, что количество российских войск существенно не изменилось с момента роста напряженности весной. Тогда США и их союзники обвинили Россию в перемещении около 100 тыс. военных к границе с Украиной.

На днях в Москве побывал директор ЦРУ Билл Бернс. Он предупредил Кремль: Вашингтон внимательно следит за развертыванием войск у границы с Украиной.

Новую информацию о маневрах россиян прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Мы продолжаем фиксировать угрожающие перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России. Мы продолжаем требовать от них объяснить намерения, — цитирует Бернса сайт Минобороны США.

Таким образом, в Пентагоне подтвердили концентрацию российских войск у границ Украины и Беларуси, но Кирби отказался дать количественную оценку военнослужащих России вблизи границ.

Недавно американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС сообщила, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной на фоне напряженных отношений между Москвой и НАТО.

Источник: Bloomberg