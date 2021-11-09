Про російські танки біля кордонів України написали у Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n162822-pro-rosiyski-tanky-bilya-kordoniv-ukrayiny-napysaly-u-bloomberg.html

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Росія продовжує брязкати зброєю біля кордонів України. РФ перемістила велику кількість бойових танків Т-80У у Воронезьку область, що поруч із Україною.

Агентство Bloomberg послалося на дані оборонно-розвідувальної компанії Janes. В аналітичному звіті цієї лондонської компанії написали, що батальйон Т-80У розгорннули на початку листопада на залізничній станції у Воронезькій області. При цьому в Janes послалися на кадри з соцмереж від 7 листопада.

Там припустили, що танки направляються на полігон Погоново — це за 250 км від кордону з Україною.

Раніше Janes ідентифікувала перекидання танків і самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії в Брянській і Курській областях 28−29 жовтня.

У компанії вважають, що цього разу розгортання російських військ має прихований характер — часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами.

Це не стільки залякування, скільки створення активної загрози, — вважають в компанії.

Росія раніше заявила, що переміщення військ є її внутрішньою справою і заперечила будь-які агресивні наміри.

Український уряд заявив, що кількість російських військ суттєво не змінилася з моменту зростання напруженості навесні.

Навесні США та їхні союзники звинуватили Росію в переміщенні близько 100 тис. військових до кордону з Україною.

Днями у Москві побував директор ЦРУ Білл Бернс. Він попередив Кремль: Вашингтон уважно стежить за розгортанням військ біля кордону з Україною.

Нову інформацію про маневри росіян прокоментував прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Ми продовжуємо фіксувати загрозливі переміщення російських військ біля кордону з Україною та в західних регіонах Росії. Ми продовжуємо вимагати від них пояснити їхні наміри, — цитує Бернса сайт Міноборони США.

Таким чином, у Пентагон підтвердили концентрацію російських військ біля кордонів України та Білорусі, але Кірбі відмовився дати кількісну оцінку військовослужбовців Росії поблизу кордонів.

Нещодавно американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Джерело: Bloomberg