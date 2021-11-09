Идеальное время отхода ко сну назвали ученые. Фото: cgon

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Когда лучше ложиться спать, высчитали британские ученые. Они изучали взаимосвязь между временем отхода сну и сердечными заболеваниями.

В исследовании приняли участие 88 тыс. 26 человек. Средний возраст участников составлял 61 год (возрастной диапазон респондентов составил от 43 до 79 лет), больше половины добровольцев были женщинами. Об этом сообщает Oxford University Press.

За участниками исследования наблюдали почти шесть лет. За это время у 3 тыс. 172 человек (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания. Заболеваемость была самой высокой у тех, кто ложился спать в полночь или позже. А вот те, кто засыпал в 22.00−23.00 страдали от болезней сердечно-сосудистой системы значительно реже.

Люди, которые привыкли отходить ко сну с 23.00 до 23.59 снижали вероятность возникновения заболевания на 12%, а те, кто обычно засыпали до 22.00 — на 24%. При этом ученые обнаружили, что повышенная вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний при позднем засыпании была сильнее всего выражена у женщин.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с различием в работе эндокринной системы у разных полов. Возможно, все дело в возрасте, поскольку риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин возрастает после менопаузы.

Источник: Oxford University Press