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Ракурс
Каноэ индейцев. Фото: Wisconsin Historical Society

Из американского озера извлекли 1200-летнее каноэ индейцев (ФОТО)

9 ноя 2021, 16:26
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Деревянное каноэ, которому более 1 тыс. 200 лет, нашли в озере Мендота американского штата Висконсин.

На древний артефакт случайно наткнулись археолог из Исторического общества Висконсина Тамара Томсен во время катания на подводном скутере вместе с коллегой Мэллори Драгтом. Сначала ученые подумали, что это деревянная колода. Об этом сообщает CNN.

Впоследствии оказалось, что это было древнее каноэ индейцев. Результат углеродного анализа показал, что находке более 1 тыс. 200 лет. Лодку решили отреставрировать, а через два года выставить на показ в местном музее.

Ученые выяснили, что каноэ построили предки индейского племени Хо-Чанк, которое преимущественно жило на территории современного Висконсина. Их племя еще называли «людьми большой воды».

Каноэ индейцев. Фото: Wisconsin Historical Society

Каноэ индейцев. Фото: Wisconsin Historical Society

Каноэ индейцев. Фото: Wisconsin Historical Society


Напомним, масштабную битву в районе ущелья Крап-Сэс между римлянами и ретами обнаружили швейцарские археологи. Эпическая битва развернулась здесь около 15 года до нашей эры. На место битвы ученым указал древнеримский Кинжал, который случайно нашли два года назад в этом месте.

Источник: CNN

Источник: Ракурс


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