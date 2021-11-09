Каное індіанців. Фото: Wisconsin Historical Society

https://racurs.ua/ua/n162820-z-amerykanskogo-ozera-vytyagly-1200-richne-kanoe-indianciv-foto.html

Ракурс

Дерев’яне каное, якому понад 1 тис. 200 років, знайшли в озері Мендота американського штату Вісконсін.

На стародавній артефакт випадково натрапили археолог з Історичного товариства Вісконсіна Тамара Томсен під час катання на підводному скутері разом з колегою Меллорі Драгтом. Спершу науковці подумали, що це дерев’яна колода, повідомляє CNN.

Згодом виявилося, що це було давнє каное індіанців. Результат вуглецевого аналізу показав, що знахідці понад 1 тис. 200 років. Човен вирішили відреставрувати, а через два роки виставити на показ у місцевому музеї.

Науковці з’ясували, що каное побудували предки індіанського племені Хо-Чанк, яке переважно жило на території сучасного Вісконсіна. Це плем’я ще називали «людьми великої води».

Нагадаємо, масштабну битву в районі ущелини Крап-Сес між римлянами та ретами виявили швейцарські археологи. Епічна битва розгорнулася тут близько 15 року до н. е. На місце битви науковцям вказав давньоримський кинджал, який випадково знайшли два роки тому в цій місцині.

Джерело: CNN