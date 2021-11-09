Ідеальний час відходу до сну назвали вчені. Фото: cgon

https://racurs.ua/ua/n162821-idealnyy-chas-vidhodu-do-snu-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Коли краще лягати спати, вирахували британські вчені. Вони вивчали взаємозв'язок між часом відходу сну та серцевими захворюваннями.

У дослідженні взяли участь 88 тис. 26 осіб. Середній вік учасників становив 61 рік (віковий діапазон респондентів становить від 43 до 79 років), більш ніж половина добровольців були жінками. Про це повідомляє Oxford University Press.

За учасниками дослідження спостерігали майже шість років. За цей час у 3 тис. 172 осіб (3,6%) розвинулися серцево-судинні захворювання. Захворюваність була найвищою у тих, хто лягав спати опівночі чи пізніше. А ось ті, хто засинав о 22.00−23.00, страждали від хвороб серцево-судинної системи набагато рідше.

Люди, які звикли засинати з 23.00 до 23.59, знижували ймовірність виникнення захворювання на 12%, а ті, хто зазвичай засинав до 22.00 — на 24%. При цьому вчені виявили, що підвищена ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань при пізньому засинанні найсильніше виражена у жінок.

Дослідники припускають, що це може бути пов’язане з різницею в роботі ендокринної системи в різних статей. Можливо, вся справа у віці, оскільки ризик серцево-судинних захворювань у жінок зростає після менопаузи.

Джерело: Oxford University Press