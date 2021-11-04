Безсоння може стати приичною розвитку смертельно небезпечної аневризми судин мозку, фото: «Московский Городской Психоэндокринологический Центр»

https://racurs.ua/ua/n162606-bezsonnya-nese-smertelnu-zagrozu-dlya-mozku-ucheni.html

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Безсоння є фактором розвитку смертельно небезпечної внутрішньочерепної аневризми, яка загрожує раптовим розривом та подальшим внутрішньочерепним (субарахноїдальним) крововиливом.

Про це йдеться у дослідженні міжнародно групи вчених, опублікованому в Journal of the American Heart Association.

Субарахноїдальний крововилив — це тип інсульту, який виникає в результаті розриву внутрішньочерепної аневризми і значного пошкодження мозку в результаті кровотечі.

Серед його симптомів — різкий болісний головний біль, схожий на раптовий удар по голові, нудота, блювота. Приблизно троє з п’яти осіб з такою кровотечею помирають через два тижні. Серед вже відомих факторів ризику:

куріння;

зловживання алкоголем;

гіпертонія;

апное уві сні;

порушення функції нирок;

хронічне запалення.

Тепер дослідники виявили докази того, що безсоння також можна вважати фактором ризику.

Учені проаналізували інформацію щодо 6,3 тис. випадків внутрішньочерепної аневризми та 4,2 тис. випадків аневризматичного субарахноїдального крововиливу, які взяли з метааналізу, проведеного Міжнародним консорціумом з вивчення інсульту.

Ці дані порівняли із інформацією про понад 59,5 тис. контрольних випадків.

Виявилося, що схильність до безсоння на генетичному рівні призводила до підвищеного на 24% ризику внутрішньочерепної аневризми та субарахноїдального крововиливу.

Також будо встановлено, що курці майже втричі більш схильні до цих станів порівняно з тими, хто не має цієї шкідливої звички.

Хоча зв’язок між безсонням і ризиком внутрішньочерепної аневризми ще мають підтвердити додаткові дослідження, вчені вважають, що отримані результати свідчать, що фактори, які найчастіше залежать безпосередньо від самих людей, впливають на ризик розвитку таких небезпечних для життя станів.

Нагадаємо, американські вчені встановили зв’язок між надлишком цукру в раціоні та безсонням.

Джерело: Journal of the American Heart Association