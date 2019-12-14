Новини медицини: вчені США встановили нові причини безсоння, фото — Depositphotos

https://racurs.ua/ua/n130840-kontroluiesh-cukor-spysh-spokiyno-vcheni-ssha-vstanovyly-novi-prychyny-bezsonnya.html

Ракурс

Причиною безсоння може бути надлишок цукру в раціоні, вважають вчені з США. Однак поки не відомо, чи вдасться добре виспатися, якщо знизити його кількість.

Від безсоння страждає приблизно 30% людей. Причиною цього можуть бути рафіновані вуглеводи, зокрема, цукор.

Фахівці Колумбійського університету встановили нові причини безсоння й опублікували результати досліджень в журналі The American Journal of Clinical Nutrition.

Джеймс Гангвіш, провідний автор дослідження, розповів, що науковці стежили за раціоном 30 тис. жінок в постменопаузі. Вони декілька років заповнювали щоденники харчування. Як виявилося, що більше в їхньому раціоні було рафінованих вуглеводів, особливо цукру, тим частіше у них розвивалася безсоння.

Учасники дослідження, які споживали багато овочів і фруктів (але не фруктових соків), страждали від безсоння рідше.

Різні види вуглеводів по-різному підвищують рівень цукру в крові, — пояснили дослідники.

Рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб, білий рис, солодка газована вода, мають більш високий глікемічний індекс і призводять до стрибка цукру в крові. Коли рівень цукру в крові підвищується швидко, організм реагує вивільненням інсуліну. В результаті цього зниження рівня цукру в крові виділяються адреналін і кортизол, які можуть заважати сну.

Гангвіш пояснює, що фрукти теж містять цукор, але харчові волокна в них в них уповільнюють швидкість всмоктування, тому різкого стрибка цукру не відбувається. А от у фруктових соках цих волокон немає, тому їх теж можна віднести до рафінованих вуглеводів.

Такі зміни в рівні цукру в крові після споживання вуглеводів відбуваються не тільки у жінок в менопаузі, тому результати дослідження можна поширити і на інші групи людей, вважають автори роботи. Надалі вони збираються з’ясувати, чи вийде впоратися з безсонням, обмеживши в раціоні рафіновані вуглеводи.

Нещодавно австралійські вчені встановили, що безсоння у дорослих людей пов’язане з поведінковими проблемами в дитинстві та підлітковому віці, такими як агресія, підвищена дратівливість, вандалізм чи знущання над однолітками.