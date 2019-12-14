Новости медицины: ученые США установили новые причины бессонницы, фото — Depositphotos

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Причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США. Однако пока не известно, удастся ли хорошо выспаться, если снизить его количество.

От бессонницы страдает примерно 30% людей. Причиной этого могут быть рафинированные углеводы, в частности, сахар.

Специалисты Колумбийского университета установили новые причины бессонницы и опубликовали результаты исследований в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Джеймс Гангвиш, ведущий автор исследования, рассказал, что ученые следили за рационом 30 тыс. женщин в постменопаузе. Они несколько лет заполняли дневники питания. Как оказалось, чем больше в их рационе было рафинированных углеводов, особенно сахара, тем чаще у них развивалась бессонница.

Участники исследования, которые потребляли много овощей и фруктов (но не фруктовых соков), страдали от бессонницы реже.

Различные виды углеводов по-разному повышают уровень сахара в крови, — объяснили исследователи.

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, сладкая газировка, имеют более высокий гликемический индекс и приводят к прыжку сахара в крови. Когда уровень сахара в крови повышается быстро, организм реагирует высвобождением инсулина. В результате этого снижение уровня сахара в крови выделяются адреналин и кортизол, которые могут мешать сну.

Гангвиш объясняет, что фрукты тоже содержат сахар, но пищевые волокна замедляют скорость всасывания, поэтому резкого скачка сахара не происходит. А вот в фруктовых соках этих волокон нет, поэтому их тоже можно отнести к рафинированным углеводам.

Такие изменения в уровне сахара в крови после употребления углеводов происходят не только у женщин в менопаузе, поэтому результаты исследования можно распространить и на другие группы людей, считают авторы работы. В дальнейшем они собираются выяснить, получится ли справиться с бессонницей, ограничив в рационе рафинированные углеводы.

Недавно австралийские ученые установили, что бессонница у взрослых людей связана с поведенческими проблемами в детстве и подростковом возрасте, такими как агрессия, повышенная раздражительность, вандализм или издевательство над сверстниками.