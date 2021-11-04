Бессонница может стать приличной для развития смертельно опасной аневризмы сосудов мозга, фото: «Московский Городской Психоэндокринологический Центр»

https://racurs.ua/n162606-bessonnica-neset-smertelnuu-ugrozu-dlya-mozga-uchenye.html

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Бессонница является фактором развития смертельно опасной внутричерепной аневризмы, которая чревата внезапным разрывом и последующим внутричерепным (субарахноидальным) кровоизлиянием.

Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Субарахноидальное кровоизлияние — это тип инсульта, возникающий в результате разрыва внутричерепной аневризмы и значительного повреждения мозга в результате кровотечения.

Среди его симптомов — резкая болезненная головная боль, похожая на внезапный удар по голове, тошнота, рвота. Приблизительно трое из пяти человек с таким кровотечением умирают спустя две недели. Среди уже известных факторов риска:

курение;

злоупотребление алкоголем;

гипертония;

апноэ во сне;

нарушение функции почек;

хроническое воспаление.

Теперь исследователи обнаружили доказательства того, что бессонницу также можно считать фактором риска.

Ученые проанализировали информацию о 6,3 тыс. случаев внутричерепной аневризмы и 4,2 тыс. случаев аневризматического субарахноидального кровоизлияния, взятых из метаанализа, проведенного Международным консорциумом по изучению инсульта.

Эти данные сравнили с информацией о более чем 59,5 тыс. контрольных случаях.

Оказалось, что склонность к бессоннице на генетическом уровне приводила к повышенному риску на 24% внутричерепной аневризмы и субарахноидального кровоизлияния.

Также было установлено, что курильщики почти втрое более подвержены этим состояниям по сравнению с теми, кто не имеет этой вредной привычки.

Хотя связь между бессонницей и риском внутричерепной аневризмы еще должны подтвердить дополнительные исследования, ученые считают, что полученные результаты свидетельствуют о том, что факторы, наиболее часто зависящие непосредственно от самих людей, влияют на риск развития таких опасных для жизни состояний.

Напомним, американские ученые установили связь между избытком сахара в рационе и бессонницей.

Источник: Journal of the American Heart Association