Бессонница несет смертельную угрозу для мозга — ученыеhttps://racurs.ua/n162606-bessonnica-neset-smertelnuu-ugrozu-dlya-mozga-uchenye.htmlРакурс
Бессонница является фактором развития смертельно опасной внутричерепной аневризмы, которая чревата внезапным разрывом и последующим внутричерепным (субарахноидальным) кровоизлиянием.
Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в Journal of the American Heart Association.
Субарахноидальное кровоизлияние — это тип инсульта, возникающий в результате разрыва внутричерепной аневризмы и значительного повреждения мозга в результате кровотечения.
Среди его симптомов — резкая болезненная головная боль, похожая на внезапный удар по голове, тошнота, рвота. Приблизительно трое из пяти человек с таким кровотечением умирают спустя две недели. Среди уже известных факторов риска:
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- гипертония;
- апноэ во сне;
- нарушение функции почек;
- хроническое воспаление.
Теперь исследователи обнаружили доказательства того, что бессонницу также можно считать фактором риска.
Ученые проанализировали информацию о 6,3 тыс. случаев внутричерепной аневризмы и 4,2 тыс. случаев аневризматического субарахноидального кровоизлияния, взятых из метаанализа, проведенного Международным консорциумом по изучению инсульта.
Эти данные сравнили с информацией о более чем 59,5 тыс. контрольных случаях.
Оказалось, что склонность к бессоннице на генетическом уровне приводила к повышенному риску на 24% внутричерепной аневризмы и субарахноидального кровоизлияния.
Также было установлено, что курильщики почти втрое более подвержены этим состояниям по сравнению с теми, кто не имеет этой вредной привычки.
Хотя связь между бессонницей и риском внутричерепной аневризмы еще должны подтвердить дополнительные исследования, ученые считают, что полученные результаты свидетельствуют о том, что факторы, наиболее часто зависящие непосредственно от самих людей, влияют на риск развития таких опасных для жизни состояний.
Напомним, американские ученые установили связь между избытком сахара в рационе и бессонницей.
Источник: Journal of the American Heart Association