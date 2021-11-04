Хакеров ФСБ из группы «Армагеддон» разоблачила СБУ. Фото: СБУ

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Ракурс

Хакеров из всемирно известной группировки «Армагеддон» разоблачила Служба безопасности Украины.

Киберэксперты спецслужбы установили, что злоумышленники совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Хакерами оказались офицеры «крымского» ФСБ, а также предатели, которые перешли на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году. Всех преступников удалось установить поименно, а доказательства их причастности к кибератакам — бесспорны. Об этом 4 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители рассказали, что группировка Armageddon — это специальный проект Федеральной службы безопасности России, работу которого координирует 18-й Центр ФСБ РФ в Москве. Оказалось, что с момента российской агрессии в 2014 году эта группа совершила более 5 тыс. кибератак и пыталась заразить вредоносным софтом свыше 1,5 тыс. правительственных компьютерных систем.

Хакеры пытались получить контроль над объектами критической инфраструктуры — электростанции, системы тепло — и водоснабжения. Также они хотели похитить данные разведки, провести акции информационно-психологического воздействия и пытались блокировать информационные системы.

Пяти хакерам ФСБ уже объявили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Также сотрудников спецслужбы страны-агрессора планируют привлечь к ответственности по ст. 114 (шпионаж), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин), ст. 361−1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств) УК.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские хакеры используют новый механизм кибератак. Оказалось, что они хакеры инфицируют уязвимые веб-серверы вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, которая используется для DDOS-атак на другие ресурсы.