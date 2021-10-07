Российские хакеры атаковали правительственные сети США и Европы. Фото: Укринформ

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Российские хакеры в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы.

За кибератаками стояла хакерская группа, которая в 2020 году атаковала американские федеральные агентства. В этом году злоумышленники использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях. Об этом заявил старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал, сообщает CNN.

Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, которые сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе, — отметил специалист.

Сейчас неизвестно, каким образом злоумышленникам удалось получить доступ. Сообщается, что эта атака является вызовом для администрации президента США Джо Байдена.

По словам официального представителя США, федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров. Кибератаку уже обсудили на последних заседаниях Совета национальной безопасности.

Напомним, в июле произошла кибератака на крупнейшую сеть супермаркетов в Швеции — Coop. Вмешательство российских хакеров привело к приостановке работы почти 800 магазинов компании.

Источник: CNN