Масштабные ротации в дипмиссиях Украины провел Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n161280-masshtabnye-rotacii-v-dipmissiyah-ukrainy-provel-zelenskiy.html

Ракурс

Масштабные кадровые изменения в дипломатическом корпусе провел президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 октября.

Глава государства подписал указы № 516/2021-№ 521/2021 и № 511/2021-№ 515/2021 об увольнении пяти послов Украины в шести странах. Документы опубликованы на сайте президента.

В частности, послом в Руанде назначен Андрей Праведник, а послом в Республике Камерун по совместительству назначен посол в Нигерии Валерий Кирдоду. Кроме того, посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

Своих должностей лишились ряд дипломатов. В частности, освобождены Ростислав Троненко — посол Бразилии, Василий Серватюк — посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба — посол в Армении. Также освобожден посол Украины в Египте Евгений Микитенко и посол в Литве Владимир Яценко.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебну и вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруського.