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Праздник завтра. Фото: istock
7 октября — какой праздник и кто отмечает имениныhttps://racurs.ua/n161279-7-oktyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.htmlРакурс
Праздник завтра — 7 октября — день памяти первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла. Она сносила страдания за свою святость и чистоту девичью.
Христианская вера помогла Фекле перенести все муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Феклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.
В день Феклы женщины пытались заниматься вязанием, чтобы в дальнейшем иметь сноровку в этом деле. Крестьяне копали свеклу и в последний раз собирали боровики. В этот день принято было играть свадьбу. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым.
День ангела отмечают:
- Антон;
- Владислав;
- Давид;
- Дмитрий;
- Семен;
- Степан.
Народные приметы:
- яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды;
- гром гремит 7 октября — зима будет теплой;
- зима будет теплой, если на дубе много желудей;
- если окажетесь в этот день в лесу, понаблюдайте за белками — животное линяет от головы до хвоста, значит, зима будет слякотная и длинная, а когда, наоборот, от хвоста к голове, ждите холодные зимние месяцы;
- зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.
Что нельзя делать:
- нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду;
- не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем;
- не желательно отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть в нужде.
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