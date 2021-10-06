Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n161279-7-oktyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра — 7 октября — день памяти первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла. Она сносила страдания за свою святость и чистоту девичью.

Христианская вера помогла Фекле перенести все муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Феклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.

В день Феклы женщины пытались заниматься вязанием, чтобы в дальнейшем иметь сноровку в этом деле. Крестьяне копали свеклу и в последний раз собирали боровики. В этот день принято было играть свадьбу. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым.

День ангела отмечают:

Антон;

Владислав;

Давид;

Дмитрий;

Семен;

Степан.

Народные приметы:

яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды;

гром гремит 7 октября — зима будет теплой;

зима будет теплой, если на дубе много желудей;

если окажетесь в этот день в лесу, понаблюдайте за белками — животное линяет от головы до хвоста, значит, зима будет слякотная и длинная, а когда, наоборот, от хвоста к голове, ждите холодные зимние месяцы;

зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

Что нельзя делать: