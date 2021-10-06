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Ракурс
Праздник завтра. Фото: istock

7 октября — какой праздник и кто отмечает именины

6 окт 2021, 22:27
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Праздник завтра — 7 октября — день памяти первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла. Она сносила страдания за свою святость и чистоту девичью.

Христианская вера помогла Фекле перенести все муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Феклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.


В день Феклы женщины пытались заниматься вязанием, чтобы в дальнейшем иметь сноровку в этом деле. Крестьяне копали свеклу и в последний раз собирали боровики. В этот день принято было играть свадьбу. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым.

День ангела отмечают:

  • Антон;
  • Владислав;
  • Давид;
  • Дмитрий;
  • Семен;
  • Степан.

Народные приметы:

  • яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды;
  • гром гремит 7 октября — зима будет теплой;
  • зима будет теплой, если на дубе много желудей;
  • если окажетесь в этот день в лесу, понаблюдайте за белками — животное линяет от головы до хвоста, значит, зима будет слякотная и длинная, а когда, наоборот, от хвоста к голове, ждите холодные зимние месяцы;
  • зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

Что нельзя делать:

  • нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду;
  • не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем;
  • не желательно отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть в нужде.

Источник: Ракурс


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