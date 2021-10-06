Свято завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n161279-7-jovtnya-yake-svyato-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

Ракурс

Свято завтра — 7 жовтня — день пам’яті першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Вона зазнала страждань за свою святість і чистоту дівочу.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання й муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ із градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.

У день Теклі жінки намагалися трохи попрясти, щоби надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і востаннє збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.

День ангела відзначають:

Антон;

Владислав;

Давид;

Дмитро;

Семен;

Степан.

Народні прикмети:

яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди;

грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою;

зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів;

якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками — тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава й довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці;

зима буде холодна й рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Що не можна робити: