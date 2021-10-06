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Свято завтра. Фото: Istock
7 жовтня — яке свято та хто святкує імениниhttps://racurs.ua/ua/n161279-7-jovtnya-yake-svyato-ta-hto-svyatkuie-imenyny.htmlРакурс
Свято завтра — 7 жовтня — день пам’яті першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Вона зазнала страждань за свою святість і чистоту дівочу.
Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання й муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ із градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.
У день Теклі жінки намагалися трохи попрясти, щоби надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і востаннє збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.
День ангела відзначають:
- Антон;
- Владислав;
- Давид;
- Дмитро;
- Семен;
- Степан.
Народні прикмети:
- яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди;
- грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою;
- зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів;
- якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками — тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава й довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці;
- зима буде холодна й рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
Що не можна робити:
- не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду;
- не слід у цей день об’їдатися та зловживати алкоголем;
- не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним.
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