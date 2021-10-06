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Ракурс
Свято завтра. Фото: Istock

7 жовтня — яке свято та хто святкує іменини

6 жов 2021, 22:27
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Свято завтра — 7 жовтня — день пам’яті першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Вона зазнала страждань за свою святість і чистоту дівочу.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання й муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ із градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.


У день Теклі жінки намагалися трохи попрясти, щоби надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і востаннє збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.

День ангела відзначають:

  • Антон;
  • Владислав;
  • Давид;
  • Дмитро;
  • Семен;
  • Степан.

Народні прикмети:

  • яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди;
  • грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою;
  • зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів;
  • якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками — тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава й довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці;
  • зима буде холодна й рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Що не можна робити:

  • не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду;
  • не слід у цей день об’їдатися та зловживати алкоголем;
  • не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним.

Джерело: Ракурс


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