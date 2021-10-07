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Ракурс
Масштабні ротації у дипмісіях України провів Зеленський. Фото: president.gov.ua

Масштабні ротації у дипмісіях України провів Зеленський

7 жов 2021, 08:17
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Масштабні кадрові зміни в дипломатичному корпусі провів президент України Володимир Зеленський у середу, 6 жовтня.

Глава держави підписав укази № 516/2021-№ 521/2021 та № 511/2021-№ 515/2021про звільнення п’яти послів України в шести країнах. Документи опубліковані на сайті президента.

Зокрема, послом в Руанді призначений Андрій Праведник, а послом в Республіці Камерун за сумісництвом призначений посол у Нігерії Валерій Кірдоду. Крім того, посол у Мексиці Оксана Драмарецька призначена послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Ріці.


Своїх посад позбулися низка дипломатів. Зокрема, звільнений Ростислав Троненко — посол Бразилії, Василь Серватюк — посол у Таджикистані та Афганістані за сумісництвом, Іван Кулеба — посол у Вірменії. Також звільнено посла України в Єгипті Євгена Микитенка та посла в Литві Володимира Яценка.

Нагадаємо, у вересні ЗМІ писали, що найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Джерело: Ракурс


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