Масштабні ротації у дипмісіях України провів Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n161280-masshtabni-rotaciyi-u-dypmisiyah-ukrayiny-proviv-zelenskyy.html

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Масштабні кадрові зміни в дипломатичному корпусі провів президент України Володимир Зеленський у середу, 6 жовтня.

Глава держави підписав укази № 516/2021-№ 521/2021 та № 511/2021-№ 515/2021про звільнення п’яти послів України в шести країнах. Документи опубліковані на сайті президента.

Зокрема, послом в Руанді призначений Андрій Праведник, а послом в Республіці Камерун за сумісництвом призначений посол у Нігерії Валерій Кірдоду. Крім того, посол у Мексиці Оксана Драмарецька призначена послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Ріці.

Своїх посад позбулися низка дипломатів. Зокрема, звільнений Ростислав Троненко — посол Бразилії, Василь Серватюк — посол у Таджикистані та Афганістані за сумісництвом, Іван Кулеба — посол у Вірменії. Також звільнено посла України в Єгипті Євгена Микитенка та посла в Литві Володимира Яценка.

Нагадаємо, у вересні ЗМІ писали, що найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.