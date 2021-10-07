Російські хакери атакували урядові мережі США і Європи. Фото: Укрінформ

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Російські хакери останніми місяцями намагалися проникнути в урядові мережі Сполучених Штатів та Європи.

За кібератаками стояла хакерська група, яка у 2020 році атакувала американські федеральні агентства. Цьогоріч зловмисники використали нові інструменти та прийоми в деяких своїх операціях. Про це заявив старший віце-президент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльз Кармакал, повідомляє CNN.

Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі, — зазначив фахівець.

Зараз невідомо, яким чином зловмисникам вдалося отримати доступ. Повідомляється, що ця атака є викликом для адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами офіційного представника США, федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів. Кібератаку вже обговорили на останніх засіданнях Ради національної безпеки.

Нагадаємо, у липні сталася кібератака на найбільшу мережу супермаркетів у Швеції — Coop. Втручання російських хакерів призвело до призупинення роботи майже 800 магазинів компанії.

Джерело: CNN