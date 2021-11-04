Находка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n162604-arheologi-nashli-v-lucke-mater-kostelov-na-rusi-xvi-veka-foto.html

Ракурс

Древний храм удалось найти археологам в Луцке. Волынская археологическая экспедиция провела исследования на территории Луцкой епархии римско-католической церкви.

Во время этого был откопан Кафедральный собор святой троицы — «мать костелов на Руси». Об этом рассказал археолог Виктор Баюк на своей странице в Facebook.

Первую деревянную святыню на этом месте построил князь Витовт в 1427 году, каменный храм был построен луцким епископом Юрием Фальчевским в 1545 году.

Археологи откопали фундамент северо-западной круглой башни, стены северной части храма с архитектурными элементами, а также анфиладу неизвестных до сих пор подземелий под его алтарной частью.

Сейчас находка будет законсервирована с сохранением возможности дальнейших масштабных археологических исследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе поисковая группа нашла трогательные предметы быта и останки тысяч репрессированных горожан на территории спецобъекта НКВД. Новых расстрельных ям не обнаружили.