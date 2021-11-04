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Находка. Фото: Facebook

Археологи нашли в Луцке «матерь костелов на Руси» XVI века (ФОТО)

4 ноя 2021, 15:31
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Древний храм удалось найти археологам в Луцке. Волынская археологическая экспедиция провела исследования на территории Луцкой епархии римско-католической церкви.

Во время этого был откопан Кафедральный собор святой троицы — «мать костелов на Руси». Об этом рассказал археолог Виктор Баюк на своей странице в Facebook.

Находка. Фото: FacebookПервую деревянную святыню на этом месте построил князь Витовт в 1427 году, каменный храм был построен луцким епископом Юрием Фальчевским в 1545 году.

Находка. Фото: FacebookАрхеологи откопали фундамент северо-западной круглой башни, стены северной части храма с архитектурными элементами, а также анфиладу неизвестных до сих пор подземелий под его алтарной частью.


Находка. Фото: FacebookСейчас находка будет законсервирована с сохранением возможности дальнейших масштабных археологических исследований.

Находка. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что в Одессе поисковая группа нашла трогательные предметы быта и останки тысяч репрессированных горожан на территории спецобъекта НКВД. Новых расстрельных ям не обнаружили.

Источник: Ракурс


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