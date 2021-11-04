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В мире продолжается эпдемия коронавируса

«Лабораторным инцидентом» объясняет происхождение COVID-19 вирусолог из Италии

4 ноя 2021, 15:18
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Итальянский вирусолог, глава совета директоров Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу считает, что к распространению коронавируса мог привести «инцидент в лаборатории Уханя» — китайского города, где в конце 2019 года впервые официально был зафиксирован вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию заболевания COVID-19.

Об этом он сказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, включившему его мнение в свою новую книгу, выдержками из которой недавно поделился в газете Corriere della Sera, сообщает издание italy24news.

Отмечается, что Палу в разговоре с Веспе, в частности, подчеркнул, что сигнал об опасности распространения вируса от Китая поступил с опозданием и что страна никогда до конца не проясняла причины появления вируса.

Лично я думаю, что речь идет об инциденте в лаборатории Уханя, — цитирует Веспе слова вирусолога.

По словам Палу, такие случаи «уже случались в других китайских лабораториях с высококонтагиозными вирусами и бактериями, а также в Соединенных Штатах и других местах».


Напомним, международная группа ученых обнаружила уникальные отпечатки пальцев в образцах коронавируса SARS-CoV-2, которые могли возникнуть в результате манипуляций в лаборатории.

Источник: italy24news


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