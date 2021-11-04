Пожар в Киево-Печерской лавре тушили полсотни спасателей, фото - ГСЧС

https://racurs.ua/n162602-pojar-v-kievo-pecherskoy-lavre-tushili-polsotni-spasateley-foto-video.html

Ракурс

В Киеве 4 ноября горела лавра.

Спасатели приехали на возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры.

Загорелось двухэтажное здание. Вогон загорелся в корпусе № 68 на втором этаже. Там расположена мастерская по росписи икон. Огонь распространился на крышу здания.

На пожар прибыло более полусотни спасателей, задействовавших 13 единиц техники.

Первоначально они локализовали огонь на площади 100 кв. м, впоследствии полностью его потушили.

Почему загорелось здание мастерской, установит комиссия. В лавру приехали эксперты-криминалисты. в помещении нашли одного пострадавшего, его передали медикам.

В 2019 году на территории заповедника загорелось отдельно стоящее здание из монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. По данным спасателей, пожар начался в комнате на втором этаже и распространился на крышу.