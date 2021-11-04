О ходе разработки украинской COVID-вакцины рассказал эксперт. Фото: hromadske.ua

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Разработка украинской вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор продолжается.

Этот препарат разрабатывает Институт биологии, который находится во Львове, но до его создания еще далеко. Разработку украинских иммунологов сегодня испытывают на мышах. Об этом 4 ноября украинский ученый-биохимик Сергей Комисаренко заявил в программе «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24».

Немного удивленный так называемой сенсацией, это на самом деле один из рабочих моментов относительно возможного создания вакцины. До создания вакцины еще очень далеко. И это (разрабатывает) Институт биологии, который находится во Львове. В прошлом году они тоже подавали как сенсацию создание вакцины, было много шума, но потом перешли к рабочим моментам… Мне иногда жаль, что начинают рассказывать о сенсации тогда, когда это один из рабочих моментов, и к созданию вакцины еще очень далеко, и даже я не думаю, что она будет создана, — сказал эксперт.

Отмечается, что в Киеве ученые тоже работают над созданием прототипа вакцины от «ковида». Тестирование препарата проводят на мышах, продолжаются рабочие моменты для его создания.

Напомним, глава Львовского института биологии клетки Андрей Сибирный заявил, что украинская вакцина от коронавируса уже проходит тестирование.

На разработку вакцины украинские ученые получили 10 млн грн гранта. Ученые сумели достать продуценты белков вируса на дрожжах, то есть в организм человека не будут вводить саму клетку вируса. Сейчас вакцину тестируют на обычных мышах в Гданьске, результаты исследования станут известны через две-три недели.