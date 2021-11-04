Про хід розробки української COVID-вакцини розповів експерт. Фото: hromadske.ua

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Ракурс

Розробка української вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 досі триває.

Цей препарат розробляє Інститут біології, який знаходиться у Львові, але до його створення ще далеко. Розробку українських імунологів сьогодні випробовують на мишах. Про це 4 листопада український вчений-біохімік Сергій Комісаренко заявив у програмі «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24».

Трохи здивований так званою сенсацією, це насправді один з робочих моментів щодо можливого створення вакцини. До створення вакцини ще дуже далеко. І це (розробляє) Інститут біології, який знаходиться у Львові. Торік вони теж подавали як сенсацію створення вакцини, було багато шуму, але потім перейшли до робочих моментів… Мені іноді шкода, що починають розповідати про сенсацію тоді, коли це один з робочих моментів, і до створення вакцини ще дуже далеко, і навіть я не думаю, що вона буде створена, — сказав експерт.

Зазначається, що у Києві науковці теж працюють над створенням прототипу вакцини від «ковіду». Тестування препарату проводять на мишах, тривають робочі моменти для його створення.

Нагадаємо, очільник Львівського інституту біології клітин Андрій Сибірний заявив, що українська вакцина від коронавірусу вже проходить тестування.

На розробку вакцини українські вчені отримали 10 млн грн гранту. Науковці зуміли дістати продуценти білків вірусу на дріжджах, тобто в організм людини не будуть вводити саму клітину вірусу. Зараз вакцину тестують на звичайних мишах у Гданську, результати дослідження стануть відомими через два-три тижні.