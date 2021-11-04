Пожежу в Києво-Печерській лаврі гасили півсотні рятувальників, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n162602-pojeju-v-kyievo-pecherskiy-lavri-gasyly-pivsotni-ryatuvalnykiv-foto-video.html

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У Києві горіла лавра. Рятувальники в обідню пору 4 листопада приїхали на загорання в майстерні по розпису ікон на території Києво-Печерської лаври.

Загорілася двоповерхова будівля. Вогон спалахнув у корпусі № 68 на другому поверсі. Там розташована майстерня по розпису ікон. Вогонь розповсюдився на покрівлю будівлі.

На пожежу прибуло понад півсотні рятувальників, які задіяли 13 одиниць техніки.

Спочатку вони локалізували вогонь на площі 100 кв. м, згодом повністю його загасили.

Чому загорілася будівля майстерні, встановить комісія. У лавру приїхали експерти-криміналісти. У приміщенні виявили одного постраждалого, якого передали медикам.

У 2019 році на території заповідника загорілася окремо розташована будівля з монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. За даними рятувальників, пожежа почалася в кімнаті на другому поверсі і поширилася на дах.