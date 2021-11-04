«Лабораторним інцидентом в Ухані» пояснює походження COVID-19 вірусолог з Італії

У світі триває епдемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n162603-laboratornym-incydentom-v-uhani-poyasnuie-pohodjennya-covid-19-virusolog-z-italiyi.html

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Італійський вірусолог, голова ради директорів Італійської агенції з ліків (Aifa) Джорджо Палу вважає, що до поширення коронавірусу міг призвести «інцидент у лабораторії Уханя» — китайського міста, де наприкінці 2019 року вперше офіційно було зафіксовано вірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку хвороби COVID-19.

Про це він сказав в інтерв’ю тележурналісту Бруно Веспе, котрий включив його думку до своєї нової книги, витримками з якої нещодавно поділився в газеті Corriere della Sera, повідомляє видання italy24news.

Зазначається, що Палу в розмові з Веспе, зокрема, наголосив, що сигнал про небезпеку поширення вірусу від Китаю надійшов із запізненням і що ця країна ніколи до кінця не прояснювала причини появи вірусу.

Особисто я думаю, що йдеться про інцидент у лабораторії Уханя, — цитує Веспе слова вірусолога.

За словами Палу, такі випадки «вже траплялися в інших китайських лабораторіях з висококонтагіозними вірусами та бактеріями, а також у Сполучених Штатах та інших місцях».

Нагадаємо, міжнародна група вчених виявила «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу SARS-CoV-2, які могли виникнути в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Джерело: italy24news