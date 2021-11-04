Знахідка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162604-arheology-znayshly-v-lucku-matir-kosteliv-na-rusi-xvi-stolittya-foto.html

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Стародавній храм вдалося знайти археологам у Луцьку. Волинська археологічна експедиція провела дослідження на території Луцької дієцезії римсько-католицької церкви.

Під час цього було відкопано Кафедральний собор святої трійці — «матір костелів на Русі». Про це розповів археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

Першу дерев’яну святиню на цьому місці побудував князь Вітовт у 1427 році, мурований храм був збудований луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545 році.

Археологи відкопали фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму з архітектурними елементами, а також анфіладу невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.

Нині знахідку буде законсервовано зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.

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