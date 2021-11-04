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Ракурс
Знахідка. Фото: Facebook

Археологи знайшли в Луцьку «матір костелів на Русі» XVI століття (ФОТО)

4 лис 2021, 15:31
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Стародавній храм вдалося знайти археологам у Луцьку. Волинська археологічна експедиція провела дослідження на території Луцької дієцезії римсько-католицької церкви.

Під час цього було відкопано Кафедральний собор святої трійці — «матір костелів на Русі». Про це розповів археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

Знахідка. Фото: Facebook

Першу дерев’яну святиню на цьому місці побудував князь Вітовт у 1427 році, мурований храм був збудований луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545 році.

Знахідка. Фото: Facebook

Археологи відкопали фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму з архітектурними елементами, а також анфіладу невідомих до сьогодні підземель під його вівтарною частиною.

Знахідка. Фото: Facebook

Нині знахідку буде законсервовано зі збереженням можливості подальших масштабних археологічних досліджень.


Знахідка. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі пошукова група знайшла зворушливі предмети побуту та останки тисяч репресованих городян на території спецоб'єкта НКВД. Нових розстрільних ям не виявили.

Джерело: Ракурс


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