Хакерів ФСБ з групи «Армагеддон» викрила СБУ. Фото: СБУ

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Хакерів з всесвітньо відомого угруповання «Армагеддон» викрила Служба безпеки України.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що зловмисники здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Хакерами виявилися офіцери «Кримського» ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році. Всіх злочинців вдалося встановити поіменно, а докази їх причетності до кібератак — беззаперечні. Про це 4 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці розповіли, що угруповання Armageddon — це спеціальний проект Федеральної служби безпеки Росії, роботу якого координує 18-й Центр ФСБ РФ у Москві. Виявилося, що з моменту російської агресії у 2014 році ця група здійснила понад 5 тис. кібератак і намагався інфікувати шкідливим софтом понад 1,5 тис. урядових комп’ютерних систем.

Хакери намагалися отримати контроль над об'єктами критичної інфраструктури — електростанції, системи тепло- та водопостачання. Також вони хотіли викрасти дані розвідки, провести акції інформаційно-психологічного впливу й намагалися блокувати інформаційні системи.

П’яти хакерам ФСБ вже оголосили про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Також співробітників спецслужби країни-агресора планують притягнути до відповідальності за ст. 114 (шпигунство), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ст. 361−1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів) ККУ.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони заявили, що російські хакери використовують новий механізм кібератак. Виявилося, що вони хакери інфікують вразливі веб-сервери вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, котра використовується для DDOS-атак на інші ресурси.