Почти полмиллиона украинцев оштрафовали за отказ носить маски. Фото: Укринформ

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Ракурс

Штрафы за несоблюдение масочного режима в Украине с начала карантина составили на 425 тыс. украинцев.

За две минувшие недели, с 25 октября по 7 ноября, полицейские выписали гражданам около 27 тыс. постановлений о несоблюдении масочного режима. За нарушение карантинных требований составили 4 тыс. 800 админпротоколов. Во время рейдов правоохранители обнаружили 400 фактов отсутствия COVID-документов. Об этом 9 ноября сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

Накануне глава НПУ в эфире программы «Свобода слова» заявил, что за последние две недели следователи открыли 210 уголовных производств за подделку «ковид"-документации и тестов на вакцинацию. О подозрении сообщили 56 лицам, а 47 производств уже отправили в суд.

Из-за нежелания вакцинироваться в Нацполиции Украины от работы отстранили 405 невакцинированных работников, потому что они подвергают опасности других. В рядах полиции сейчас COVID-19 болеют 2 тыс. 500 человек, а вакцинированы от коронавируса практически 95% силовиков.

Напомним, 1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал усиление ответственности за подделку COVID-документов. Документ предусматривает, что за использование поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет.