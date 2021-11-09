Майже півмільйона українців оштрафували за відмову носити маски. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162810-sotni-policeyskyh-vidstoronyly-v-ukrayini-cherez-vidmovu-vakcynuvatysya-video.html

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Штрафи за недотримання маскового режиму в Україні з початку карантину склали на 425 тис. українців.

За два минулі тижні, з 25 жовтня по 7 листопада, поліцейські виписали громадянам близько 27 тис. постанов щодо недотримання маскового режиму. За порушення карантинних вимог склали 4 тис. 800 адмінпротоколів. Під час рейдів правоохоронці виявили 400 фактів відсутності COVID-документів. Про це 9 листопада повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко під час брифінгу.

Напередодні очільник НПУ в ефірі програми «Свобода слова» заявив, що за останні два тижні слідчі відкрили 210 кримінальних проваджень за підроблення «ковід"-документації та тестів на вакцинацію. Про підозру повідомили 56 особам, а 47 проваджень вже відправили до суду.

Через небажання вакцинуватися у Нацполіції України від роботи відсторонили 405 невакцинованих працівників, бо вони наражають на небезпеку інших. У лавах поліції зараз на COVID-19 хворіє 2 тис. 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу практично 95% силовиків.

Нагадаємо, 1 листопада комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку COVID-документів. Документ передбачає, що за використання підроблених COVID-документів запроваджується штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років.