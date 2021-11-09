Чи перевірятимуть поліцейські COVID-сертифікати на вулицях. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n162823-chy-pereviryatymut-policeyski-covid-sertyfikaty-na-vulycyah-poyasnennya-klymenka.html

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Поліція не перевірятиме COVID-сертифікати українців на вулицях.

Правоохоронці вимагатимуть від громадян показати паспорти, щоб проконтролювати дотримання ними режиму самоізоляції. Про це 9 листопада заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулицях ми не проводимо. Ми перевіряємо і контролюємо разом з органами місцевої влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції громадян, — сказав він.

За словами Клименка, поліція може вибірково попросити показати документи громадянина України й через планшет перевірити, чи повинна ця людина перебувати на самоізоляції чи ні.

Правоохоронець додав, що правова позиція Нацполіції з приводу підроблених сертифікатів полягає в тому, що особи, які замовили COVID-сертифікати, але не скористалися ним, не повинні притягуватися до відповідальності. Ті ж особи, які його виробляли або використовували, несуть відповідальність перед законом.

Нагадаємо, штрафи за недотримання маскового режиму в Україні з початку карантину склали на 425 тис. українців. Крім того, за останні два тижні слідчі відкрили 210 кримінальних проваджень за підроблення «ковід"-документації та тестів на вакцинацію.