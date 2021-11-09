Знайдено раніше невідомий вид великих динозаврів. Фото: Istock

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Ракурс

Раніше невідомий вид великих динозаврів виявили палеонтологи. Вони мали довгу шию, були двоногими, харчувалися рослинами й жили близько 214 млн років тому.

Їхні перші останки виявили в Гренландії і вчені вирішили, що це останки платеозавра. Про це повідомляє Diversity.

Однак нове дослідження команди вчених з Університетів Nova de Lisboa (Португалія), Мартіна Лютера Галле-Віттенберга (Німеччина) та Копенгагенського (Данія) показало, що ці останки належать новому виду динозаврів.

Вчені провели мікрокомп’ютерну томографію кісток, яка дозволила отримати цифрові 3D-моделі внутрішніх структур і кісток динозавра. Виявилося, що анатомія черепів унікальна — у цей момент палеонтологи зрозуміли, що мають справу з новим видом ящерів.

Вони назвали його Issi saaneq, що в перекладі з мови ескімосів Гренландії означає «холодна кістка». Динозавр жив у цих краях близько 214 млн років тому, був рослиноїдним і мав довгу шию.

Один череп належав підлітковій особині, інший — практично дорослій тварині. Структура кісток в обох показувала лише незначні відмінності, які стосувалися пропорцій. Хоча Issi saaneq відрізняється від решти зауроподоморфів, палеонтологи все ж найшли схожих динозаврів — Macrocollum і Unaysaurus. Їхні останки свого часу виявили на території Бразилії, вони майже на 15 млн років старші за Issi saaneq.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили китайські дослідники, які вивчали останки динозавра з роду Caudipteryx. Вчені витягли зразки суглобового хряща, що залишилися на стегнової кістки тварини. Залишки клітин обробили спеціальним барвником, який забарвлює клітинні ядра.

Джерело: Diversity